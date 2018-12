Affaire Medinatoul Salam: Les Thiantacounes saisissent la Cedeao

Les avocats des « Thiantacounes », détenus à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès depuis avril 2012, n’excluent plus de saisir la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour le jugement de leurs clients. A en croire le Secrétaire exécutif d’Amnesty international section Sénégal, Seydi Gassama, s’exprimant lors de la conférence de presse du collectif des familles des ’’Thiantacounes’’ détenus à Thiès, au siège d’Amnesty international section Sénégal, c’est la seule voie qui leur reste face à ce qu’il qualifie de « déni de justice ». D’autant que, charge-t-il : « L’enquête dans le cadre de l’affaire dite Médinatoul Salam est bouclée depuis 2013 » et en l’état du dossier, « il ne reste plus qu’à aller au procès ».