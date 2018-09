Affaire Ngaaka: Ses avocats demandent sa libération immédiate

Les avocats de Ngaaka Blindé et de Khadim Thiam se sont opposés au renvoi de l’affaire devant la chambre correctionnelle. Contrairement au procureur, les robes noires ont soutenu que le dossier est en état d’être jugé par la chambre criminelle. Par ailleurs, ils ont sollicité la libération immédiate des accusés.

Après la prise de parole du maître des poursuites, demandant que Ngaaka Blindé et son coaccusé soient jugés devant une chambre correctionnelle, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi 2018 02 du 13 février 2018, les avocats de la défense sont montés au créneau. C’est pour plaider la compétence de la chambre criminelle à juger cette affaire de faux monnayage. Et, les robes noires ont également sollicité la libération immédiate des accusés si jamais le Président décide d’accéder à la demande du parquetier. En effet, c’est Me Djiby Diallo qui a ouvert le bal en déclarant que le parquet a tout demandé sauf la libération des prévenus. « La conséquence de ce qu’il vient de dire est qu’il sollicita également la libération des prévenus qui sont en détention depuis plus de six mois. Le parquetier nous dit qu’une nouvelle loi est intervenue, mais on nous dit que nul n’est censé ignorer la loi, à fortiori l’Etat du Sénégal et le parquet. En réalité, ils se sont trompés parce qu’ils se sont fondés sur le code pénal qui est divisé en trois articles », a dit Me Diallo. Selon lui, il y a l’article 119 qui parle de la classification des signes monétaires. « Cet article renvoie effectivement les prévenus devant la Cour d’assises. Il y a aussi l’article 119 bis qui parle de contrefaçon, l’altération des monnaies d’or ou d’argent. Non sans oublier l’article 119 tertio qui est applicable à ces prévenus et qui parle quiconque aura contrefait, falsifié des billets de banque ou des pièces de monnaies d’or ou d’argent », a soutenu l’avocat. Poursuivant sa plaidoirie, Me Djiby Diallo a indiqué que même au moment où les accusés étaient renvoyés devant le juge, ils étaient passibles de la juridiction correctionnelle. « Il faut voir, Monsieur le Président, l’équilibre qu’il faut réaliser entre l’autorité et la libération. Je pense que le droit pénal réalise un équilibre qui est favorable à la libération des prévenus. Vous avez été saisis de faits. Vous êtes parfaitement compétents et au moment de plaider, vous choisirez la loi qui est applicable. Et en ce moment, le parquet pourra requérir l’application de la loi dont il fait état et qui est favorable aux prévenus ».

Me Moustapha Dieng : « le ministère public s’est lourdement trompé »

A la suite de Me Diallo, Me Moustapha Dieng a pris la parole pour dire : « nous sommes en présence d’une loi de forme. Nous avons tous appris qu’une loi de forme en matière pénale est d’application immédiate. Nous ne sommes pas toujours en phase avec le ministère public, surtout aujourd’hui (hier). C’est le juge d’instruction qui a renvoyé en ne spécifiant pas textuellement le texte qui réprime les infractions reprochées aux deux accusés. C’est un manquement grave dans la procédure ». Il ajoute : « lorsque cette affaire a été réglée par les doyens des juges et fait l’objet d’une ordonnance de renvoi, le dossier a atterri au parquet. Pourquoi le parquet a attendu que l’affaire soit enrôlée par lui-même devant votre juridiction pour soulever cette question ? ». Pour répondre à cette interrogation, la robe noire dira en réalité, le ministère public s’est lourdement trompé. « En se trompant, le ministère public nous entraîne dans une zone où votre juridiction, en vertu des dispositions législatives, en vertu de traité régulièrement ratifiés par le Sénégal au moins sur une partie de la question, peut tout de suite répondre. Le parquet s’est trompé parce qu’il n’aurait jamais dû enrôler cette affaire devant la chambre criminelle. Parce qu’on n’est pas en face d’infraction criminelle », a-t-il encore déclaré. Mais, poursuit-il, le parquet a raison lorsqu’il dit qu’une loi pénale de forme est d’application immédiate. « Ils sont en détention depuis plus de six mois et aujourd’hui, si vous accueillez favorablement cette demande du parquet qui écarte toute possibilité de libération, c’est parce que c’est la conséquence immédiate. Est-ce que la conséquence immédiate serait de les maintenir encore en prison jusqu’à ce que le parquet enrôle cette affaire devant le tribunal correctionnel ? Vous êtes gardien des droits et libertés individuelles, vous êtes juge pénal et vous avez plénitude de juridiction, vous avez capacité à vous prononcer sur le fond et sur la question de la détention. Si vous devez suivre le ministère public, je vous demande d’ordonner leur libération immédiate », a conclu Me Dieng.

Me Anta Mbaye : « les accusés doivent être libérés parce que… »

Me Barro est également intervenu pour apporter un certain nombre de précisions. Selon l’avocat, la procédure suivie est celle applicable en matière correctionnelle. « Tantôt il a été fait état de l’application immédiate de la loi pénale plus douce. Mais le problème qui devait être définitivement réglé pour moi est de savoir si la juridiction est saisie ou si elle n’est pas encore saisie. Vous voyez que cette loi a été publiée le 14 mai 2018 et cette affaire a été enrôlée entre juillet et fin août. Entretemps, le parquet avait largement le temps de retirer le dossier du greffe de la chambre criminelle et de le donner au greffe de la chambre correctionnel », a-t-il dit. Avant de continuer : « on attend maintenant pour brandir cette loi et vous demander de vous déclarer incompétent. Nous sommes dans les dispositions de plaider cette affaire parce que nous ne savons pas quand est-ce que le parquet va enrôler cette affaire si toutefois votre chambre se déclare incompétente. Nous vous demandons de vous déclarer compétente pour juger cette affaire ». Me Anta Mbaye a pris la balle au rebond pour faire des observations à la suite du parquet qui a demandé le renvoi de cette affaire devant une chambre correctionnelle. « C’est avec beaucoup de surprise que j’ai accueilli la demande du parquet. Je pense que la réalité des faits de cette procédure devrait permettre au juge d’instruction de renvoyer cette affaire au début, à l’entame devant une juridiction correctionnelle », a d’emblée la robe noire. Elle ajoute : « si je suis l’argumentaire du parquet, si nous faisons aujourd’hui (hier) l’application d’une loi beaucoup plus douce de cette affaire, renvoyer les accusés devant une chambre criminelle, il faudrait qu’on puisse prendre dans toute sa rigueur les dispositions qui sont prévues en matière correctionnelle. Ce n’est pas pour vous apprendre que l’article 127 bis du code de procédure pénale prévoit : « en matière correctionnelle, si la détention provisoire est ordonnée, le mandat de dépôt délivré est valable pour une durée maximum de six mois non renouvelable ». Il est constant et ne peut être contesté que si les accusés sont en détention depuis décembre 2017. Au moment où l’affaire a été enrôlée ils étaient à plus de six mois de détention. Les accusés doivent être libérés ».

L’audience renvoyée jusqu’au 18 septembre prochain

Reprenant la parole, le maître des poursuites s’est prononcé sur la liberté provisoire des accusés formulée par la défense. « Inutile de vous dire que c’est des faits extrêmement graves. Des faits qui ont profondément troublé l’ordre public. Ces faits continuent de troubler l’ordre public. On vous demande de remettre ces accusés en liberté parce que pensant que le tribunal qui a été saisi est devenu entretemps incompétent. Ce serait une décision injustifiable », a encore dit le parquetier. En tout état de cause, la chambre criminelle s’est accordée un délai de réflexion et rendra sa décision le 18 septembre prochain.

Cheikh Moussa SARR