Affaire Petrotiim: Abdel Aziz blanchit Macky et Aliou Sall

Le Président Mauritanien s’es prononcé sur l’affaire Pétrotim. Interrogé sur les révélations de BBC relatives d’un deal de 10 milliards de dollars entre Bp et Timis Corporaion, Ould Abdel Azizprend fait et cause pour Macky Sall et son frère Aliou Sall. « C’est du n’importe quoi. Ces accusations sont du n’importe quoi », a-t-il déclaré, dans des propos repris par Libération. « Les montants avancés sont faux. BP n’aura même 10 milliards de dollars en exploitant donc comment peut-elle donner ces Royalties à Timis ? C’est faux et archi-faux. Les Sénégalais doivent savoir la vérité car la vérité es tout cela est politique parce que Macky Sall a gagné de manière transparente l’élection présidentielle du 24 février. C’est franchement du n’importe quoi », rembobine-t-il.