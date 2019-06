Affaire Petrotim: Macky a convoqué BP au Palais

Des envoyés de BP étaient à Dakar à la mi-juin. Selon des informations de La Lettre du Continent, Macky Sall a tenu à échanger avec BP, avant d’accepter, le 24 juin dernier, la démission de son frère, Aliou Sall.

Les envoyés en question ont été reçus par Mamadou Fall Kane et Ousmane Ndiaye, les deux responsables de la cellule dite COS Petrogaz, logée à la présidence. Ils ont voulu en savoir plus sur les affirmations de la BBC qui dans un documentaire diffusé le 2 juin indiquait que BP paiera sur toute la durée de vie des champs Cayar offshore profond et St. Louis offshore profond, des royalties oscillant entre 9 et 12 milliards de dollars à l’entrepreneur australien Frank Timis, ancien actionnaire du permis.

Selon le magazine, « les envoyés de BP ont expliqué à la présidence sénégalaise que le rachat des 30% détenus par Frank Timis sur les deux permis comportait une rémunération fixe de 250 millions de dollars assortie d’une variable en royalties indexées sur le prix du pétrole. » Mais, ils ont assuré à aux responsables du Cos Petrogaz que les sommes évoquées par la BBC étaient sans commune mesure avec les montants effectivement négociés. « L’échéancier de royalties sur lequel se base la BBC pour évoquer les sommes de 9 à 12 milliards de dollars correspondrait à une demande faite par Frank Timis à la major britannique durant les négociations de rachat », a affirmé BP. Qui souligne qu’ « Après avoir tenté de vendre ses parts à Exxon Mobil, Frank Timis a en effet tenter d’exercer une pression maximale sur BP au début de l’année 2017. Ses demandes ont été rejetées par la major britannique. »