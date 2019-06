Affaire PétroTim : Le rapport de l’Ige blanchit les Wade

D’après les vérifications de Walfadjri, qui a consulté le rapport de l’Ige, ni la convention de du 17 janvier 2012 signé par Karim Wade, ni le décret de Me Wade, ne sont entrés en vigueur et n’ont conférés des droits pétroliers à Frank Timis. Il ressort, selon les informations du journal, ladite convention de 2017 signé par Wade-fils a été annulée par Aly Ngouille Ndiaye. Ce dernier a fait établir, par Petrosen, une nouvelle convention qu’il a lui-même signée en tant que ministre de l’Energie et des Mines. A cette nouvelle convention, il a joint un rapport de présentation et un projet de décret que le président Macky Sall a signé en juin 2012. En clair, les permis pétroliers cédés à Bp ont été acquis par Frank Timis exclusivement du fait de Macky Sall et de son ministre Aly Ngouille Ndiaye.