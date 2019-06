Affaire Petrotim: La Section de Recherches entre en jeu

Le Procureur général et le Procureur de la République n’ont pas perdu de temps. Selon les informations exclusives de Libération, la redoutable Section de Recherches de Dakar a été officiellement saisie pour enquêter sur les affaires Petro-Tim et le rapport de l’Ige.

Dans tous les cas, les plus hautes autorités sont décidées à faire la lumière sur cette vaste affaire déclenchée par une enquête de la Bbc mettant en cause l’Etat, le frère du Président, Bp et l’homme d’affaires britannique il a été naturalisé- Frank timis.

Le Président de la République a ordonné que toutes les personnes citées de près ou de loin seront entendues non sans lancer : «J’espère que ceux qui disent détenir des documents et des preuves les remettront à la Justice», disait-il lors de sa rencontre avec les membres de Benno