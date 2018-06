Affaire Prodac : Mame Mbaye Niang plaide non coupable

Cité dans le scandale financier du Programme national des domaines agricoles (Prodac), l’ex ministre du tourisme se défend des accusations et se dit blanc comme neige. « Mame Mbaye Niang n’a commis aucune faute », renseigne le journal Enquête, citant des proches du ministre démissionnaire. Pour preuve, précise le journal, Mame Mbaye Niang avait écrit deux lettres aux inspecteurs de l’Inspection générale des Finances (IGF) pour déplorer certains manquements de ses services. Mieux poursuit le journal, Mame Mbaye Niang avait écrit une lettre confidentielle à l’ancien coordonnateur du Prodac Jean Pierre Senghor, pour lui demander des explications. En réalité, note le journal, il lui reprochait le fait d’être resté près d’un an sans notifier le contrat Green 2000. . Et ce n’est pas tout. Mame Mbaye Niang, ministre de la jeunesse d’alors, non satisfait de la gestion de l’ex coordonnateur du Prodac, l’a fait limoger, comme pour prouver dans cette affaire, qu’il est irréprochable. Mieux, le ministre Mame Mbaye Niang aurait confié à ses proches qu’il s’est toujours acquitté de son rôle dans ce scandale.