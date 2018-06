Affaire Prodac : Mame Mbaye Niang porte plainte

Le scandale financier au Programme national des domaines agricoles (Prodac) fait des vagues. Cité dans cette affaire, le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang a déposé une plainte contre deux sites d’information pour diffamation et diffusions de fausses nouvelles. Selon le journal Enquête, il s’agit des sites en ligne Samarew.com et Impact.sn. L’Inspection générale financier a recommandé l’ouverture d’une information judiciaire pour des « faits de délinquance » contre l’actuel coordonnateur du Prodac, Mamina Daffé et son prédécesseur Jean Pierre Senghor. A signaler que Mame Mbaye Niang était le patron du ministère de la jeunesse, qui a sur sa tutelle le Prodac.