AFFAIRE RELATIVE AU TITRE CHEVANCHE BERTIN- Jubanti Sénégal ‘’vend’’ Mamour Diallo à  l’OFNAC 

Le président de Jubanti Sénégal vient de demander l’ouverture d’une information judiciaire sur le titre Chevanche Bertin sis à Bambilor et environs. En effet Mouth Bane compte déposer une lettre dénonciatrice dans lequel il soutient que lors les transactions financières faites avec les terres de Chevance Bertin, l’Etat a perdu, hors toutes pénalités, amendes et intérêts de retard, la somme de 30.533.456.000 francs CFA, selon les enquêteurs de

l’IGE. Au moment des faits, signale Mouth Bane, Mamour Diallo actuel Directeur des Domaines remplissait les fonctions de Directeur des Domaines du département de Rufisque. Et dans sa lettre, le président de Jubanti Sénégal estime que la nature de ces transactions laisse penser à un détournement de deniers publics et à un enrichissement illicite dont les principaux auteurs sont les fonctionnaires ayant en charge la gestion de ce dossier. Pour permettre à l’opinion d’être fixée sur les responsabilités des uns et des autres, nous vous prions d’ouvrir une information judiciaire et

d’entendre Monsieur Mamour DIALLO ainsi que toute personne ayant pris part dans cette affaire, écrit Mouth Bane dans sa lettre.

