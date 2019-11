Impliqués dans l’affaire des commissions douteuses de Sudatel, Thierno Ousmane Sy et Kéba Keindé sont désormas fixés sur leur sort Le Doyen des juges a suivi le procureur de la République en accordant le non-lieu aux deux mis en cause, selon Les Echos, qui donne l’information. C’est tout le dossier ayant tenu l’opinion publique et la société civile en haleine qui vient d’être enterré.