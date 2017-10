Affaire du « temple sexuel » : Un nouveau récit accable R. Kelly !

BuzzFeed, a publié un article selon lequel abus physiques, contraintes sexuelles, manipulations émotionnelles et règles draconiennes qui dictaient presque chaque aspect de sa vie« , explique Rolling Stone qui a recueilli ses propos. Au cours du mois de juillet, le site américain, a publié un article selon lequel R.Kelly détenait six jeunes femmes chez lui contre leur gré . Aujourd’hui, un nouveau récit foudroyant va encore un peu plus plonger le chanteur. C’est au tour de Kitti Jones de s’exprimer. En 2011, elle rencontre l’interprète de Ignition à l’issue d’un concert à Dallas. À la fin de sa prestation, R.Kelly lui donne son numéro de téléphone. Mais à ce moment-là, elle ne se doutait pas que ça allait être le début de deux années à subir «« , expliquequi a recueilli ses propos.

En novembre de la même année, elle quitte son job puis se rendre chez l’artiste à Chicago. Elle était à l’époque « célibataire, solitaire et son fils vivait en Europe avec son ex-mari« . Au fil des mois, elle découvre le véritable visage de celui qu’elle a adulé pendant des dizaines d’années. Un homme manipulateur, violent et agressif avec plusieurs « petites amies » vivant dans ses différentes propriétés.

« On ne peut pas lui dire non parce qu’on se fait punir »

Kitti Jones était forcée à avoir des rapports sexuels avec les autres femmes de son harem. En cas de refus, elle pouvait être enfermée et privée de nourriture pendant plusieurs heures voire plusieurs jours. « On ne peut pas lui dire non parce qu’on se fait punir. On finit par être paralysé par la situation. Les choses qu’il force à faire aux autres et à lui-même sont tellement traumatisantes (…) il filme tout ce qu’il fait (…) Parfois, il nous force à regarder ce qu’il a fait à d’autres filles. Il se masturbait en regardant ces vidéos et il nous forçait ensuite à lui faire une fellation pendant qu’il regardait ce qu’il a fait à quelqu’un d’autre sur son iPad ».

En septembre 2013, après avoir subi les pires horreurs pensant même à mettre fin à ses jours, elle trouve un échappatoire. « J’étais épuisée de tout. ‘Tant pis de ce que les gens vont penser. Il faut que tu bouges tes fesses à la maison’« , s’est-elle dit.

Sa dernière conversation avec son gourou remonte à mai dernier. « Il m’a dit : ‘Si quelqu’un vient te voir pour te demander comment je t’ai traitée, tu ne peux pas dire que je ne t’ai pas bien traitée… Tu avais un toit au-dessus de la tête. Je t’emmenais faire du shopping. Tu ne dois pas dire que j’étais un monstre comme d’autres le disent’… » Glaçant !