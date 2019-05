Affaire Thione Seck: Malaise entre le Bâtonnier et le Parquet

Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Mbaye Guèye en veut beaucoup aux procureurs, depuis l’application du règlement 5 de l’UEMOA. Face à la presse, ce vendredi, le chef de file des avocats a fait de graves révélations. « C’est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays, fulmine-t-il. C’est comme s’ils (les procureurs) prenaient les choses comme un affront personnel. On me l’a rapporté et je sais que c’est vrai. Il y a des procureurs qui, lorsque leur procédure est annulée et la libération du détenu ordonnée, demandent à la police d’aller attendre le détenu devant la prison, de l’arrêter et de recommencer la procédure ! » Puis, Me Guèye fait dans la menace : « Si jamais on me pousse, j’en dirai plus que ça. Pour le moment, je m’en arrête-là. Ils n’ont pas le droit de faire arrêter la personne devant la prison », se désole-t-il.

Dans un autre registre, le bâtonnier s’en prend également à l’ancien ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba, qu’il accuse d’avoir retardé l’effectivité de la mesure du règlement n°5 de l’UEMOA, instituant la présence de l’avocat dès les premières heures de l’interpellation. « Ils ont introduit un texte et j’avais compris à l’époque en vérité à vider de son contenu le règlement 5 par une stratégie consistant à passer par le Code de procédure pénal. Quand on a voté le texte, le même ministre Me Sidiki Kaba nous dit que ’’maintenant, il faut prendre des circulaires pour définir les modalités’’. Il nous convoque à une réunion à l’hôtel Savana, on tient la réunion avec la présence d’avocats et d’officiers de police judiciaires du Mali et du Bénin. A la fin, on donne les éléments comme une circulaire. Et, il met le coude sur cette circulaire et jusqu’à son départ, cette circulaire n’a pas été signée (après) des mois dans son bureau. C’est (son successeur), Ismaïla Madior Fall, que je félicite ici, qui a eu dès les premiers jours après sa prise de fonction, à convoquer les acteurs y compris la société civile pour procéder à la signature de cette circulaire après avoir consulté les procureurs généraux. »

Me Mbaye Guèye d’avertir : « Le barreau sous ma direction saisira toutes les juridictions internationales, les organismes des Nations-Unies pour que cette affaire connaisse une fin parce que franchement il est temps d’appliquer la loi et de garantir les droits de la défense. »

Concernant toujours ladite mesure du règlement n°5 de l’UEMOA, le Bâtonnier, interpellé sur le dossier de Khalifa Sall, souligne que « quand il y a annulation d’un acte, il y a annulation d’une procédure. »