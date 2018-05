Affaire Tigo: La coup de gueule de Kabirou Mbodj

Le PDG du Groupe Wari pousse un énorme coup de gueule après la cession de Tigo au consortium formé par NJJ, Sofima et Teyliom group. « On ne doit pas détruire ses champions pour mettre des étrangers à place », s’esclaffe-t-il dans un entretien à Wakf Quotidien. « Tous les pays qi se respectent ont la promotion de leur champions, les accompagne et leur trouvent des débouchés », martèle Kabirou Mbodj. Le patron de Wari s’attaque s’en prend à Yérim Sow., l’associé de Xavier Niel. « C’est déplorable que des Sénégalais acceptent de jouer les prête-noms ou porteurs de valises pour des intérêts étrangers », se lâche-t-il, avant de se demander : «Comment se fait-il que, du jour au lendemain, on trouve cette personne au milieu pour faire croire que c’est un Sénégalais qui est devant. »