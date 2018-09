Affaire Watt: Le militaire français à Rebeuss

L’étau se resserre autour du militaire français qui a été arrêté suite à l’agression du jeune Omar Watt. Ce dernier, identifié au nom de Mike Teihoa, été placé hier sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet. Il va passer sa première nuit à Rebeuss. Son dossier sera donc transmis au tribunal qui décidera de son sort.

Ça sent le roussi pour le militaire français, soupçonné d’avoir porté des coups à un jeune Sénégalais du nom d’Omar Watt. En effet, le mis en cause avait bénéficié d’un retour de parquet, avant-hier, lors de son premier face à face avec le maître des poursuites. Son dossier a été transmis au juge du deuxième cabinet qui l’a finalement placé, hier, sous mandat de dépôt en attendant son jugement. Il lui est reproché des coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 60 jours. La gravité des faits a obligé les autorités judiciaires de notre pays à prendre les choses en main afin que cette affaire soit tirée au clair. S’agissant des faits, ils se sont déroulés le dimanche 16 septembre dernier au restaurant-boite de nuit « Le Patio », sis aux Almadies. Des témoignages recueillis sur place ont fini de révéler que ce jour-là, vers les coups de 5 heures du matin, 5 militaires français, habillés en civil, sont entrés dans ledit restaurant. Ivres comme des Polonais, ils ont gâché l’ambiance de fête avant d’embêter les filles qui étaient présentes dans ladite boite de nuit. C’est sur ces entrefaites qu’un jeune se serait levé pour leur demander de laisser tranquille sa sœur qui était assise à ses côtés. Ainsi, une bagarre a-t-elle éclaté et les gens se sont interposés pour les séparer. Parmi ceux qui appelaient au calme, il y avait le jeune Omar Watt. Malheureusement pour lui, les militaires se sont acharnés sur lui et l’un deux lui a porté un violent à la nuque. Il a été conduit à l’hôpital Fann et certaines informations renseignent qu’il serait dans le coma. Son agresseur a été arrêté par les gendarmes puis transféré au parquet. Après avoir passé la journée d’avant-hier à la cave du palais de justice de Dakar, il s’est encore présenté, hier, au parquet. Cependant, le maître des poursuites, Serigne Bassirou Guèye, qui a hérité du dossier, l’a transmis au juge du deuxième cabinet. Ce dernier a entendu le militaire français avant de le placer sous mandat de dépôt. Il sera donc présenté devant le tribunal pour y être jugé. Affaire à suivre…

Cheikh Moussa SARR