Africa Civic Tech festival : Un moyen pour renforcer la  démocratie

La première édition de « Africa Civic Tech festival » s’est déroulée hier à Dakar. Elle a été organisé par Jokkolabs, en collaboration avec l’Agence de Développement Médias (CFI) et Digital Africa.

La Civic Tech (Civic technology, ou technologie civique), qui représente l’ensemble des procédés, outils et technologies, permet d’améliorer le système politique. Cette première édition est organisée simultanément dans 7 autres villes d’Afrique (Abidjan, Bamako, Casablanca, Cotonou, Dakar, Douala, Ouagadougou), autour de conférences et de discussions. Durant cette rencontre de Dakar, Mme Cléa Kahn Sriber, Directrice adjointe pour l’Afrique à canal France internationale (CFI), de faire une présentation d’une étude Civic Tech sur quatre pays, notamment le Sénégal, le Bénin, le Kenya et la Tunisie. Dans ce rapport, il est mentionné qu’au Sénégal, il n’existe pas de cadre législatif spécifique relatif aux projets Civic Tech. Ce qui a poussé Mme Cléa à dire que souvent, on voit un cadre législatif qui n’est pas adapté à la création de ces structures et à leur usage. On parlait du fait que la carte électorale au Sénégal ne peut pas être diffusée à un certain temps avant les élections. Ce qui freine des incitatives de making sur des questions électorales proprement parlées. « Nous n’avons pas pu travailler avec la carte électorale de la prochaine présidentielle parce qu’elle n’est pas encore disponible au public, parce que la législation a été spécifique », a déclarée Alexandre Guibert Lette, co-fondateur de « Sénégal vote », une plateforme lancée depuis octobre dernier. A l’en croire, il faut attendre le mois de janvier, mais n’empêche car ils peuvent contourner cela pour mettre à la disposition des citoyens des outils digitales pour qu’ils puissent suivre le processus électoral. Selon M. Lette, « Sénégal vote » est une carte qui sert à visualiser les centres de vote. Elle embarque un certains nombres d’outils numériques à la disposition de l’électeur sénégalais afin qu’il puisse comprendre les différentes étapes du processus électoral. Celle-ci veut apporter une nouvelle conscience citoyenne, c’est-à-dire placer un débat citoyen au cœur du processus électoral. « Nous avons pu faire cette carte à partir de la carte électorale des dernières législatives. Chaque jour, elle connait des modifications parce que nous la mettons à jour » a-t-il expliqué. A cet effet, il a fait savoir qu’ils ont une rubrique qui permet à l’électeur de voir le programme détaillé des candidats avant de voter. Cette étude, « Les Civic Tech en Afrique : citoyens et technologies pour dynamiser la démocratie », a montré que le Sénégal a pu développer des initiatives pionnières car Dakar a bénéficié depuis le début des années 2000, d’une situation privilégiée en matière de connexion internet en Afrique de l’Ouest. Ce rapport a rappelé qu’en 2012 au Sénégal, un groupe de blogueurs, conduit par Cheikh Fall, lançait #Sunu2012#, une plateforme de suivi de la campagne électorale et des opérations de vote. Celle-ci a permis un monitoring citoyen du processus électoral, dont les rapports ont été repris en temps réel par des médias nationaux et internationaux, limitant probablement ainsi la tentation de la fraude à l’heure du dépouillement des votes.

Zachari BADJI