Africa Mercy: Macky visite le bateau-hôpital aujourd’hui

Le président Macky Sall est attendu demain au Port autonome de Dakar, où il va visiter le navire « Mercy Ships », l’hôpital flottant le plus grand du monde.

Le ‘’Africa Mercy », le plus grand bateau hôpital appelé « Navire de l’espoir », a accosté aux larges de Dakar. Le navire fait actuellement une escale de 72 heures au Port autonome, où il est arrivé mardi dernier aux environs de 10 heures. Ce plus grand navire hôpital du monde sera visité, aujourd’hui, par le Chef de l’Etat Macky Sall. Une visite initiée par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas) dans ladite structure au Môle 2, a été l’occasion de rencontrer les responsables de cette infrastructure hospitalière mobile. Ces derniers, face aux journalistes, ont expliqué que leur raison d’être est d’offrir « un soutien de santé globale aux pays en développement qui luttent pour permettre à tous d’avoir accès aux soins. Selon Warrie Blackburn, Directrice général du navire « Africa Mercy », 89 000 opérations chirurgicales ont été réalisées par leur équipe. Au Sénégal, une équipe compte faire le tour du pays pour évaluer les besoins en soins. Le bateau qui repartira dans trois jours, reviendra au Sénégal en juin 2019. Ce bateau-hôpital espère effectuer entre 2000 et 2500 opérations au profit des Sénégalais, renseigne le journal. « Dès aujourd’hui commence la préparation de la grande opération humanitaire de solidarité, qui va soulager beaucoup de Sénégalais », annonce le Ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Le bateau dispose notamment de cinq salles d’opération, près de 200 lits et de plusieurs cabines d’hospitalisation et de 411 bénévoles à bord

M. BA