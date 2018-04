Afrique de l’ouest : Plus 5 milliards pour la transition agro-écologique

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a bénéficié d’un montant de 8 millions d’euros de l’Agence française de développement (AFD) pour le PATAE.

Le Projet d’appui à la transition agro-écologique en Afrique de l’Ouest (PATAE) vient de bénéficier d’un montant de 8 millions d’euros, environ plus 5 milliards de francs CFA. La cérémonie de lancement s’est déroulée à Abuja, au Nigeria. Elle a été présidée par le commissaire de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en eau de la Commission de la Cedeao, Sékou Sangaré, et le directeur régional «Grand Sahel» de l’Agence française de développement (AFD), Philippe Chedanne, en présence de Denys Gauer, l’ambassadeur de France dans ce pays. Ce projet, apprend-on de la Cedeao, vise à accompagner la transition agro-écologique en Afrique de l’Ouest, à travers le financement de projets de terrain soutenant l’intensification agro écologique et les échanges d’expériences, afin de contribuer à l’élaboration de politiques publiques dans le secteur.

Côte-d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Sénégal et Togo, les grands bénéficiaires

D’après la source, ce projet s’étale sur 4 ans (2018-2021) et couvre actuellement la Côte-d’Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal ainsi que le Togo. Il est mis en œuvre sous la coordination de l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (ARAA), avec l’assistance technique de l’Association des vétérinaires sans frontière (AVSF), l’Institut de recherches et d’application des méthodes de développement (IRAM) et l’Institut africain pour le développement économique et social (INADES Formation). Pour sa part, Philippe Chedanne a déclaré : « le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire constitue l’un des axes importants de concentration de l’aide française dans les pays de l’Afrique subsaharienne et l’agro-écologie une priorité de la France ». C’est pourquoi, dit-il, « l’AFD soutient la Cedeao dans son appui aux exploitations familiales ouest-africaines afin de leur permettre de produire durablement des aliments de qualité, en quantité suffisante, tout en faisant face aux changements climatiques». Dans le contexte actuel de changement et de variabilité climatiques, la mise à l’échelle de systèmes plus productifs, mais plus économes en ressources naturelles, offre une opportunité aux pays ouest-africains de relever le défi de la résilience face à l’insécurité alimentaire et aux déficiences nutritionnelles qui affectent les ménages pauvres ou très pauvres. Pour le commissaire Sékou Sangaré, l’Afrique de l’Ouest doit produire plus et mieux et être productive et compétitive sur les plans du prix et de la qualité de ses productions. Le PATAE, a indiqué M. Sangaré, stimulera le développement de pratiques innovantes qui optimisent la mobilisation des processus écologiques dans le domaine de la production agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, notamment dans les zones affectées par la dégradation des terres agricoles, les problèmes de pluviométrie et la dégradation des ressources naturelles. Pour lui, ce projet sera un chantier d’expérimentations pour tirer des bonnes pratiques, et pour alimenter les décisions concernant leur mise à l’échelle dans tous les Etats membres de la Cedeao.

