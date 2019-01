Afrique: Les Etats-Unis officialisent la ‘’guerre’’ contre la Chine et la Russie

Depuis son arrivée au pouvoir aux Etats-Unis, le président Donald Trump a peu parlé de l’Afrique. Il ne s’est pas rendu dans le continent, n’a reçu que deux Chefs d’Etats africains et n’avait pas, jusqu’en décembre dernier, mis en place une quelconque stratégie pour le continent.

Mais les choses semblent changer petit à petit, du point de vue officiel, même si, sur le terrain, c’étaient les politiques initiées par Georges W. Bush et Barack Obama et qui étaient encore appliquées.

Il a nommé un nouveau Conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, qui a dévoilé une feuille de route pour le moins inquiétante. Il s’agit, selon lui, de contrer les influences russes et chinoises qualifiées de ‘’prédatrices’’ pour le continent africain.

Comme à son habitude, Trump a préféré la manière forte, même s’il s’agit de relations civiles et commerciales ouvertes à tous.

Bolton se désole ainsi que ‘’Les grands concurrents, la Chine et la Russie, étendent rapidement leur influence financière et politique en Afrique » et qu’ils ‘’Ils ciblent délibérément et de manière agressive leurs investissements dans la région pour avoir un avantage compétitif sur les États-Unis’’.

Alors, officiellement, dans un plan approuvé par le Président Trump, le Conseiller à la sécurité nationale a mis en avant le fait que son pays ‘’restait fidèle à sa politique consistant à faire des intérêts américains une priorité sur et à l’extérieur du territoire’’.

John Bolton a également annoncé que les États-Unis allaient plaider pour « mettre fin » aux missions de l’ONU en Afrique qui ne favorisent pas « une paix durable » avec la première cible, le Soudan du Sud, très critiqué par Trump.

Ecart entre le discours et la réalité

La réalité est que les Etats-Unis ont intensifié, depuis longtemps, les invasions militaires en Afrique et les autres types d’investissement sur le plan commercial et civil.

Trump n’a aucune vision pour l’Afrique, mais son pays continue à être très actif dans le continent.

Ainsi, si l’on en croit l’analyste Jeff Hawkins qui a publié une chronique dans le site ‘’Iris’’, ‘’En dépit de ce manque « trumpien » d’enthousiasme pour l’Afrique, l’engagement des États-Unis sur le continent reste impressionnant. Les États-Unis ont une présence diplomatique permanente dans 50 pays d’Afrique. En 2017, l’assistance américaine non-militaire pour l’Afrique sub-saharienne s’élevait à 12 milliards de dollars (à titre de comparaison, pour la Chine, le montant était autour de 2 milliards), avec une forte emphase sur l’humanitaire et la santé. Les États-Unis y déploient plusieurs milliers de soldats pour combattre l’extrémisme, même si le Pentagone parle actuellement d’en réduire le nombre. Le gouvernement américain finance des opérations onusiennes et africaines de maintien de la paix, promeut la démocratie et la bonne gouvernance, soutient la jeunesse africaine. Le secteur privé joue aussi son rôle. Les échanges commerciaux entre le continent et les États-Unis, par exemple, étaient de l’ordre de $55 milliards en 2017’’.

Dans le même ordre d’idées, selon Ramzy Baroud, journaliste, auteur et rédacteur en chef de Palestine Chronicle, citant une enquête spéciale de Vice News, précise que ‘’les troupes américaines mènent actuellement 3500 exercices et engagements militaires dans toute l’Afrique par an, soit une moyenne de 10 par jour’’. Il reste convaincu en conséquence que ‘’La vieille « ruée vers l’Afrique » coloniale est réinventée par des puissances mondiales qui ont pleine conscience des richesses économiques inexploitées du continent. Alors que la Chine, l’Inde et la Russie développent chacune une approche spécifique pour courtiser l’Afrique, les États-Unis investissent principalement dans l’option militaire, ce qui garantit d’incalculables dommages et la déstabilisation de nombreuses nations’’. D’ailleurs, ces options qui ne ménagent aucun pays, ont récemment été notées au Gabon.

Baroud conclut qu’‘’Il ne fait aucun doute que l’Afrique n’est plus un « pré carré » occidental exclusif, que l’on exploite à volonté. Mais il faudra de nombreuses années avant que l’Afrique et ses 54 nations soient véritablement à l’abri d’un interventionnisme néo-colonial obstiné, fondé sur le racisme, l’exploitation économique et les interventions militaires’’.

Le discours de Bolton n’a fait qu’officialiser une ‘’guerre’’ menée en Afrique pour l’intérêt d’autres. Une ‘’guerre’’ pour la maitrise des ressources naturelles, des investissements, de la défense et de la diplomatie.

Georges E. Ndiaye