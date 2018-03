Afrique du Sud: motion de défiance contre le président Jacob Zuma

(FILES) This file photo taken on December 16, 2017 shows South Africa's president Jacob Zuma speaking during the 54th ANC (African National Congress) national conference in Johannesburg.South Africa's ruling ANC party confirmed on January 22, 2018 that discussions were underway on President Jacob Zuma leaving office, but said no date for his departure had yet been agreed / AFP PHOTO / MUJAHID SAFODIEN

Une motion de défiance, déposée par le Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir, contre le président sud-africain Jacob Zuma sera débattue jeudi 15 février au Parlement s'il n'a pas remis d'ici là sa démission comme le lui a ordonné son parti.

