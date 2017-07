AFROBASKET 2017  Le Sénégal avec le Mozambique, l’Egypte et l’Afrique du Sud

La Fiba Afrique a procédé à la répartition de la phase de groupes pour l’Afrobasket-2017 dont l’organisation a été confiée à la Tunisie et au Sénégal, du 8 au 16 septembre prochain.

Les 16 équipes participantes seront réparties en quatre groupes de quatre pour la phase de groupe qui se disputera du 8 au 10 septembre. Tunis abritera les matchs du groupe “A” formé du Nigéria, du Mali, de la Côte d’Ivoire, de la RD Congo, ainsi que ceux du groupe “B” composé de la Tunisie, du Rwanda, du Cameroun et de la Guinée. Dakar, la capitale sénégalaise accueillera de son côté, les deux autres groupes: Groupe C: Angola, Maroc, République Centrafricaine et Ouganda et le groupe “D”: Sénégal, Mozambique, Egypte et Afrique du Sud. Les deux premières équipes de chaque groupe se retrouveront à Tunis, pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale, du 14 au 16 septembre.

Lieux : Tunisie

Groupe A : Nigéria, Mali, Côte d’Ivoire, RD Congo

Groupe B : Tunisie, Rwanda, Cameroun, Guinée.

Lieux Sénégal

Groupe C : Angola, Maroc, République Centrafricaine, Ouganda

Groupe D : Sénégal, Mozambique, Egypte, Afrique du Sud

Source : African Manager