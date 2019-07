Afrobasket 2019: Le Sénégal dans la poule A

La FIBA a procédé au tirage au sort de la 24e édition de l’Afrobasket 2019 ce mardi à Dakar. Pays hôte de la compétition le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie de l’Egypte et de la Côte d’Ivoire.

Le match d’ouverture opposera les Lionnes aux Éléphants de la Côte d’Ivoire. La compétition aura lieu du du 09 au 18 août 2019 à Dakar Aréna qui sera le théâtre des confrontations durant toute la complétion.

Les neuf (9) autres équipes sont réparties dans les poules B, C et D, à raison de trois équipes par poule. Dans la poule B, il y a le Nigeria, champion en titre, comme tête d’affiche, avec le Cameroun et la Tunisie. Le Mali, tête de poule C, affrontera la RD Congo et l’Angola et enfin, la poule D, celle du Mozambique, est complétée par le Cap-Vert et le Kenya.

Les équipes classées premières à l’issue de la phase de groupes seront directement qualifiées en quarts de finale, tandis que les deux autres disputeront un autre tour de qualification.

A noter également que l’AfroBasket 2019 servira cette année de qualification pour le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) 2020.