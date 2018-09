Le chef de l’Etat n’assistera pas à la 73ème Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Une première pour Macky Sall. Selon les informations de L’As, le président Sall a désigné le ministre des Affaires Etrangères, Me Sidiki Kaba et son collègue de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba pour le représenter. Le journal indique que Sidiki Kaba va lire le discours de Macky devant l’assemblée générale des Nations Unies.