AG ordinaire de l’Ums : Le discours fort de  Téliko

Le président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums), Souleymane Télico, a tenu, ce samedi, un discours fort à l’occasion de leur assemblée générale ordinaire. Il a listé les difficultés auxquelles ils sont confrontés, avant de faire des revendications.

Les concertations sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature ont été l’un des points du discours du président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) lors de leur assemblée générale, ce samedi, à Saly. Souleymane Télico, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a déclaré : « comment comprendre l’immobilisme observé par le pouvoir depuis la fin des travaux du comité de concertation sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature alors que le Ministre de la Justice nous avait annoncé la remise imminente du rapport au Chef de l’État. De toute évidence, le gouvernement se montre particulièrement lent dans un dossier qui requiert la célérité. Qu’on ne nous demande surtout pas de savoir dialoguer. Car, dialoguer ce n’est pas quémander, ce n’est pas supplier. Dialoguer, c’est se présenter avec des idées et ses convictions, en partenaires libres et responsables », a dit le Président de l’Ums. Il ajoute que : « le désir de voir se concrétiser notre rêve de justice où régneraient la transparence et l’équité, ne doit pas nous conduire à adopter des attitudes de compromission sur les principes et valeurs fondamentaux. N’oublions jamais que le sens profond de ces réformes n’est pas tant de modifier les textes, mais de redonner aux magistrats la place et la dignité qui sont les leurs dans un État de droit ». Devant le Ministre de la Justice, Souleymane Télico a souligné que tout en continuant à privilégier la voie du dialogue constructif, seul moyen de faire faire un saut qualitatif à notre institution, le reste continuera à dénoncer en toute liberté et responsabilité la persistance d’un système judiciaire dont les failles nous valent, à longueurs d’années, les critiques parfois légitimes de nos concitoyens. « S’il arrive que nos positions soient de nature à agacer, sachez que notre objectif est bien plus noble que la provocation d’un pouvoir avec lequel nous sommes condamnés à cheminer ensemble. Mais, lorsqu’arrive le moment de se prononcer sur le devenir de notre justice, l’intérêt supérieur de la justice passe avant toute autre considération », a déclaré le président de l’Ums.

Concernant la gestion de la carrière du magistrat, Souleymane Télico a décrié le manque de transparence qui alimente les critiques sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Inutile, aussi pour lui, de préciser que depuis plus de 6 mois, des magistrats tardent à être intégrés dans le cadre hors hiérarchie, par la faute administrative devenue à bien des égards obsolète. Au regard de telles données, force est d’admettre que ce ne sont pas les magistrats qui sont pressés, mais c’est bien le gouvernement qui continue d’hésiter à statuer sur un dossier dont l’urgence commande un enrôlement à bref délai. Toutefois, le moment est venu de montrer à tous les acteurs de la justice, et à tous nos concitoyens, que le gouvernement du Sénégal tient vraiment au rayonnement de la justice et aux réformes tant sollicitées par les acteurs. « Monsieur le ministre, à maintes reprises, vous nous avez tenu un discours qui laisse penser que vous êtes un partisan de la transparence et de l’équité dans la gestion de la carrière des magistrats. Faites donc que cela se réalise ». Avant de finir son discours, Télico a évoqué la situation difficile que les magistrats vivent depuis quelques mois. Il dit que «les scènes de violences auxquelles nous assistons aujourd’hui dans nos salles d’audience sont tout simplement injustifiées. Les attaques verbales et personnelles venant parfois de ceux qui sont censés contribuer à la bonne administration de la justice doivent être condamnées sans réserve et donner lieu à des sanctions appropriées à la mesure de leur gravité. Mais, l’honnêteté intellectuelle nous impose de reconnaître qu’au-delà des dérapages que l’on peut mettre sur le compte d’une passion mal maîtrisée, ces attaques traduisent aussi une inquiétante et progressive rupture de confiance entre nos concitoyens et la justice. Un devoir d’introspection nous incombe à tous ».

Cheikh Moussa SARR