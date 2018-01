Agence de la case des tout-petits : Seuls 10 % des enfants de 0 à 5 ans enrôlés à Kolda

A Kolda, près de 90 % des enfants de zéro à 5 ans ne sont pas enrôlés dans les centres de la Petite enfance de l’Agence régionale de la case des tout-petits. Seulement 10 % de cette tranche d’âge sont incorporés dans ces structures contre environ 16,8 % au niveau national. La Coordination régionale de la petite enfance de l’Agence de la case des tout-petits est en train de dérouler un programme appelé Dipe (Développement intégré de la petite enfance) pour permettre au Fouladou de rattraper son retard. Sur ce, elle a ouvert, cette année, de nouveaux centres à travers la région. « Nous nous battons tant bien que mal, avec les maigres moyens dont nous disposons, pour essayer de faire quelque chose pour la petite enfance. Nos cibles, ce sont tous les enfants de zéro à 5 ans, qu’ils soient incorporés dans nos centres Dipe ou pas. Nous menons aussi des activités en direction des familles pour les volets sanitaire et nutrition. Nous le faisons avec les enfants enrôlés dans nos structures mais aussi avec ceux qui ne le sont pas », déclare Ousmane Baldé, inspecteur de l’éducation et coordonnateur régional de la Petite enfance de la case des tout-petits de la région de Kolda. Il compte, à cet effet, enrôler le maximum d’enfants possible dans les centres de l’Agence de la case des tout-petits au cours des prochaines années, pour être en phase avec les objectifs de l’Etat qui veut dépasser le taux des 50 % à l’horizon 2035. La construction des centres qui, pour la plupart, sont en abris de fortune, en sous-location ou empruntés à des particuliers, constitue, selon lui, une priorité. M. Baldé souhaite également trouver une solution pour assurer la formation et la prise en charge des conseillères familiales qui travaillent dans le bénévolat pour la mise en œuvre des volets santé et nutrition auprès des femmes en état de grossesse et allaitantes. Par ailleurs, l’inspecteur de l’éducation déplore l’insuffisance des kits de cuisine pour faciliter la préparation des menus pour les enfants dans les écoles disposant de cantines scolaires, mais salue la contribution des communautés pour la mise en place des greniers communautaires. Il remercie l’Etat pour les efforts consentis en faveur des animateurs polyvalents qui ont bénéficié d’une formation diplômante pour pouvoir être recrutés dans la fonction publique. Ces animateurs ont déjà été redéployés sur le terrain après avoir longtemps travaillé dans le bénévolat.