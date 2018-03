Agencé Salon : Ombré Hair : 30 transformations à couper le souffle

Une simple vidéo de transformation capillaire peut très facilement et très rapidement atteindre le million de vue sur Instagram . Et c’est un peu car nous sommes toutes devenues accros à ces fameuses vidéos « avant/après » qui nous laissent bouche bée. Si on connaissait les créations spectaculaires du coiffeur libanais Mounir, dont le salon est aujourd’hui mondialement connu et prisé, on découvre aujourd’hui le travail d’une équipe de coiffeurs du salon Agencé situé à San Dimas en Californie.

Sur leur compte Instagram aux 45 000 abonnés, on peut suivre au quotidien les transformations folles des clientes toutes plus réussies les unes que les autres. Les plus courantes sont bien entendu les rattrapages de tie and dye où le blond est jauni et où les démarcations donnent le tournis. Résultat : de jolis ombrés hair subtiles et de belles colorations blond platine qui donnent envie de dire adieu au brun sans plus attendre et où l’Olaplex est toujours utilisé (un produit qui permet de nourrir le cheveux et éviter la séchèresse liée à la décoloration). Les coiffeur pratiquent également les lissages brésiliens et la pose d’extensions à froid pour s’offrir instantanément quelques longueurs et de belles ondulations…