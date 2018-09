Agences «dissoutes»: Les ex-agents n’excluent pas une grève de la faim illimitée

Les travailleurs de 18 sociétés menacent d’entamer une grève de la faim illimitée si l’Etat ne respecte pas ses engagements. Ils ont voulu s’installer à la grande Mosquée de Dakar mais ils ont été déplacés par le commissaire de Rebeuss.

Leur porte-parole Ousseynou Guèye déclare sur la Rfm : «ces sociétés regroupent déjà 8 000 travailleurs et nous avons eu les directives du président de la République par l’intermédiaire du Premier ministre pour que ces travailleurs soient payés».

Il ajouter : «Mahamed Boun Abdalla Dionne nous avait invités à un conseil interministériel il y a de cela 1 an et demi et rien n’a été fait. C’est la raison pour laquelle ces travailleurs veulent entamer une grève illimitée pour que leur dû soit payé».

Ces travailleurs ont, pour l’heure, suspendu leur grève parce que, avancent-ils, «le commissaire de Rebeuss les a saisis pour des négociations ce mardi à partir de 10h avec le Sous préfet de Dakar».

Ils préviennent toutefois que cela ne va pas les arrêter. Même s’ils ont été déplacés de la grande Mosquée de Dakar, ils vont observer leur mouvement d’humeur au niveau de Pikine, lancent-ils.