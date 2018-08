Les agresseurs du policier risque 15 ans ferme

A bord de leur scooter, Babacar et Cie agressaient les honnêtes citoyens. Malheureusement pour eux, ils sont tombés de leur scooter, un jour, alors qu’ils venaient de commettre un forfait. Ils ont comparu, hier, à la barre de la chambre criminelle et encourent 15 ans de travaux forcés.

Babacar, Ousseynou et Top ont comparu, hier, à la barre de la chambre criminelle de Dakar pour vol en réunion avec violence et port d’arme. Il ressort des débats d’audience que le 20 mai 2013, les agents du commissariat de Guédiawaye, au cours d’une opération de sécurisation, vers les coups de 22 heures 30, ont été informés que des malfaiteurs, au nombre de 3, venaient de commettre un forfait à bord d’un scooter et étaient poursuivis par la clameur publique qui tentait de les lyncher. Une descente sur les lieux a permis aux policiers d’appréhender deux d’entre tandis que le troisième a réussi à prendre la fuite. Entendu, hier, à la barre de la chambre criminelle, Babacar a contesté les faits qui lui sont reprochés, avant de dire que « ce jour-là, nous étions partis au Cinéma Awa sis à Pikine. C’est à notre sortie pour aller à des « thiant » à Canada qu’on a croisé Ousseynou Diouf, alias Pape Moussa, qui nous a supportés à bord de son scooter. En cours de la route, il a arraché le téléphone d’une dame et c’est là que les gens ont crié et on est tombés. Sur le coup, Ousseynou a pris la poudre d’escampette. Moi je me suis refugié dans la voisine une maison où j‘ai croisé une personne nommée Bassirou Mbengue qui criait « au voleur ».

Sur une question de savoir pourquoi il est entré dans cette maison, il a soutenu que c’était pour échapper au lynchage. Pendant ce temps, Bassirou Mbengue a déclaré, devant le juge instructeur, qu’au moment où il est entré dans sa chambre, ce dernier s’était caché derrière sa porte. L’ayant pris pour son frère Cheikh, il l’a appelé et il lui a répondu. Ainsi a-t-il allumé la lampe avant de constater que le gars portait une casquette. Ce que son frère ne mettait pas. Poursuivant, il a soutenu que le mis en cause a tenté de s’emparer de son téléphone portable. C’est dans ces circonstances qu’ils se sont bagarrés. S’agissant de l’arme retrouvée sur Ousseynou, le sieur Top souligne qu’il n’a jamais su qu’Ousseynou détenait une arme. Pourtant, à l’enquête, il avait déclaré que ce dernier leur avait indiqué qu’il détenait une arme acquise à l’insu de son père qui est parti à Mbour. C’est ainsi qu’il nous a conduits aux toilettes avant de nous la montrer. Selon toujours Top, Ousseynou détenait 6 cartouches de 9mm. Il ressort des débats que l’arme appartient à Pape Malick Ndiaye, brigadier de la police agressé par ces derniers. Invité à faire son réquisitoire, le maître des poursuites a requis 15 ans de travaux forcés. Selon la défense, les mis en causes doivent être poursuivis pour coups et blessures volontaires ou meurtre. « Yankhoba Top est victime de l’empressement de la police. Dans ce dossier rien n’est certain, rien n’est établi », a-t-il dit. Avant de solliciter l’acquittement. Les mis en cause connaîtront leur sort le 4 septembre prochain.

Cheikh Moussa SARR