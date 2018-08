Agression de la zone de la grande Niaye: Le Ministre Thierno Niang met en garde

Le Ministre de l’Environnement et du Développement durable a mis en garde contre les activités illicites de remblaiements clandestins de surfaces comprises dans les plans d’eau au niveau de la zone dite de la « Grande Niaye » de Pikine et extensions. Les mis en cause étendent l’assiette foncière de certains titres limitrophes, au passage non considérés comme acquis, au regard de la réglementation environnementale. Dans une note parvenue à notre rédaction, le ministre Thierno Niang rappelle que lesdites dépendances, situées aux alentours du site «Technopôle», comprennent des dépressions où convergent les eaux provenant de la nappe phréatique et des eaux pluviales, avec des fonctions écologiques et socio-économiques d’importance. Notamment le maintien de la biodiversité qui sert d’habitat, de lieu de reproduction et étapes migratoires pour 223 espèces d’oiseaux et d’espèces floristiques et faunistiques menacées. Ce n’est pas tout. Ils contribuent à l’atténuation des inondations, à l’amélioration de la qualité des eaux par le recyclage, à l’épuration bactériologique, à l’interception des matières en suspension, au stockage du carbone atmosphérique par séquestration, à la production d’oxygène et à la dépollution de l’air. Ils constituent également le lieu d’activités maraichères occupant un nombre de 600 personnes. Face à tous ces effets bénéfiques, le Ministre de l’Environnement et du Développement durable adresse un rappel ferme à la loi aux auteurs des actions illicites, très dommageables à la préservation du cadre de vie des populations et au maintien des équilibres biophysiques de notre capitale. A rappeler que le Ministre Thierno Niang avait effectué une descente sur les lieux, courant février 2018, pour marquer la position de la puissance publique. Les forces de sécurité veillent au grain et les agresseurs de cette zone humide protégée sont avertis. La loi va s’appliquer dans toute sa rigueur, jure le ministre.

M. BA