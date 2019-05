Aibd: Encore deux Chinois pour trafic d’ivoire et de bois

Deux Chinois ont été arrêtés hier mercredi à l’Aibd en possession de 50 objets en ivoire d’éléphant, en bois d’ébène et en bois de vène et des dents de lion.

Le contenu et la quantité de cette saisie sont estimés à plus de 2 millions de francs CFA. La contrebande saisie était dissimulée dans des cartons de bouteilles d’alcool, emballées dans de l’aluminium pour tromper les scanner.

Il y avait aussi dans leurs valises plus de 200 hippocampes, concombres de mer et des ailerons de requin, des espèces plus méconnues du grand public mais qui elles aussi bénéficient d’une haute surveillance internationale par la nécessité d’obtenir un certificat de détention et un permis CITES de commercialisation et d’exportation.

Les 2 prévenus ont été placés en garde à vue au Commissariat spécial de l’aéroport. Ils risquent d’être déférés devant le Procureur de la République de Mbour pour s’expliquer et répondre de leurs délits devant le tribunal.