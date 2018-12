Aibd: Près de 2 millions de passagers enregistrés en 2018

Le nombre total de passagers enregistré à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dakar s’est établi à 1.998.965, au terme des dix premiers mois de l’année 2018, selon les données établies par l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).

Comparé à la même période de l’année 2017 où ils se situaient à 1.807.424, ces passagers connaissent une augmentation de 191.541 en valeur absolue, et 10,6% en valeur relative. Cette progression est due à la fois aux passagers en transit et à l’arrivée. Les premiers ont vu leur nombre progresser de 17,9%, s’établissant à 150.2740, contre 127.448 à fin octobre 2017.

Les passagers enregistrés à l’arrivée ont augmenté de 13,7% à 894.331, contre 786.859 en 2017. Les passagers au départ ont aussi contribué à l’augmentation globale avec un nombre qui passe de 893.117 durant les dix premiers mois de 2017, à 954.359 un an plus tard (plus 6,7%).

Quant au fret enregistré, il est en baisse de 6,5%, passant de 30.114 tonnes durant les dix premiers mois de 2017, à 28.166 tonnes durant la même période en 2018.

Concernant le mouvement des aéronefs, il est en baisse de 5,6% avec 26.069 avions ayant touché le tarmac de l’AIBD à fin octobre 2018, contre 27.615 à fin octobre 2017.

APA