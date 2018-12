Aida Mbacké: « Je lui ai versé du diluant et non de l’essence »

Nouvelle révélation d’Aida Mbacké. Placée sous mandat de dépôt hier, Aïda Mbacké a fourni une autre version relative à la mort par immolation de son époux. D’après E-Média, qui a rapporté son récit, elle aurait confié au juge qu’elle aurait brûlé son mari, Cheikh Ndiaye avec du diluant. « Je ne l’ai pas brulé avec de l’essence. J’ai utilisé du diluant. On l’avait acheté pour le vernissage de nos meubles. Je ne voulais pas le tuer. Je n’en avais pas l’intention. J’étais en colère quand il m’a annoncé sa seconde noce. Je ne pouvais plus me contrôler. J’ai agi sous le coup de la colère. Je lui ai dit puisqu’il avait pris une deuxième épouse, nous allions tous mourir », a-t-elle confié au magistrat instructeur.