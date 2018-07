Aida Ndiongue vers l’Apr ?

Aujourd’hui, Aïda Ndiongue, l’ex-égérie de Karim Wade, va recevoir à déjeuner les membres de son Réseau dénommé RASAD (Réseau des amis d’Aïda Ndiongue). Selon Dakarposte, la dame en profitera pour informer ses partisans, du moins ses intimes, de son intention de rejoindre Macky Sall. Motif invoqué : la même source avance que l’ex mairesse des HLM ne se sent plus du côté du Pds. Elle dit ne comprend pas l’entêtement du parti à maintenir la candidature de Karim Wade alors que manifestement, ce dernier ne pourra pas se présenter. Autre raison ? La dame de « Jaxaay » serait dans la dèche et souhaite se relever de ses déboires financiers. Vrai ou faux ! En tous cas, elle entend étaler sa force de frappe, autrement dit démontrer sa représentativité. En clair, Aïda Ndiongue compte mobiliser ses partisans au Grand Théâtre de Dakar. L’évènement est prévu au mois de septembre prochain.