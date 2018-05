Air Sénégal atterrit à Ziguinchor

Maïmouna Ndoye Seck avait annoncé le démarrage des vols intérieurs d’Air Sénégal durant le mois d’avril. C’est désormais chose faite. La nouvelle compagnie sénégalaise a assuré, ce lundi, sa première desserte directe entre Dakar-Ziguinchor. « Heureux de voir cette nouvelle offre de transport national qui allie modernité, sécurité et qualité, et qui assurera une plus grande mobilité à nos compatriotes. Bon vol », a souhaité le chef de l’État Macky Sall dans son compte Twitter.