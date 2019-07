Air Sénégal élargie son capital

La toute nouvelle compagnie aérienne sénégalaise Air Sénégal a mandaté la banque d’affaires française Lazard pour l’aider à ouvrir son capital. C’est la Lettre du Continent qui donne l’information dans sa dernière publication. Créé en 2017 sur les ruines d’Air Sénégal International et de Sénégal Airlines, Air Sénégal reste intégralement contrôlé par l’État du Sénégal via la Caisse des dépôts et consignation (CDC) présidée jusqu’en juin par Aliou Sall, frère du Président sénégalais Macky Sall. Selon La Lettre du Continent, la compagnie veut élargir son actionnariat pour financer son développement. A ce jour, elle a pu financer l’achat de ses deux Airbus A330 Neo grâce au soutien de la Banque publique d’investissement (BPI) française, qui a garanti ses emprunts auprès de banques commerciales, notamment Santander.