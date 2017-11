Air Sénégal se dote de deux nouveaux avions

REWMI.COM- L’ouverture officielle annoncée de l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) dope la volonté de l’Etat du Sénégal de faire de Dakar un hub aérien sous régional de référence. Ce jeudi, Mme Maimouna Ndoye Seck, ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Monsieur Philip Bohn Directeur de Air Sénégal Sa, et Monsieur Fouad Attar directeur commercial de Airbus en Afrique ont procédé à la signature d’un protocole d’accord pour l’acquisition en faveur de la compagnie aérienne de deux avions Airbus A330-900 NEO. Air Sénégal devient ainsi la première compagnie ouest africaine à se doter de ce modèle d’appareil de nouvelle génération et d’une telle envergure. La livraison de ces deux avions destinés aux vols intercontinentaux est prévue pour le mois de janvier 2019.