AJOURNEMENT DE LA PLÉNIÈRE: LES MOTIONS PRÉJUDICIELLES DU FRONT DU « NON » REJETEES

C’est à cet exercice que se sont livrés Me El Hadji Diouf et Mamadou Lamine Diallo, tous membres du front du « NON ».

Me El Hadji Diouf clame qu’il ne trouve aucune précipitation pour modifier le code électoral. Il exige que le dialogue se poursuive entre le pouvoir et l’opposition. C’est pour cette raison qu’il demande le retrait du projet de loi.

Pour Mamadou Lamine Diallo, «le libellé du texte est très mal fait. Il doit retourner en commission et il faut éviter la manipulation de la Cedeao»

Mais, les deux motions ont été rejetées par la majorité. Même le ministre de l’Intérieur qui supervise les débats a demandé que la plénière se poursuit. Les débats continuent.