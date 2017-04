Al Mahdi ! Le Messie ! Le Saint des Miracles

REWMI.COM- Seydina Limamou Laye ! Le Saint-Homme des mille miracles, Traceur de destin et Bâtisseur d’âme, est le Messie. Son épopée spirituelle fut une épreuve de vie et de vue fortement marquée du sceau de phénomènes, de prodiges, de messages et de merveilles qui auréolent la légitimité de sa parole et des signes faisant de lui la réincarnation de la Prophétie. L’alchimie des chiffres symboliques de sa venue au monde à son retrait, il n’a cessé d’impressionner par la ressemblance de traits, de signes et d’indices identifiables à ceux constatés dans la vie du Prophète Seydina Mouhammed (PSL) et la chemin de Croix de Jésus. Analphabète et Illettré comme le fut le Prophète de l’Islam, il était également, comme lui, un grenier de savoir et de connaissances mystiques.

Alassane ak Coumba Ndoye est le chœur de louange chantée à tue-tête en son honneur et en hommage de son père et de sa mère en qui se lisaient des signes qui renvoient à Youssouf, Ou Joseph, et à Sayda Mariama, ou Sainte-Marie. Il fut le Messie ! Il fut le Mahdi ! Tout confirme qu’il a conquis et domestiqué la terre et la mer. A chaque célébration de son Appel, un miracle se fait jour dans la mer, dans le ciel ou sur la terre. Le Saint-Homme vit et se présente, du Mausolée au bord de l’Océan, partout et en tout. En consacrant l’homogénéité du genre humain par l’attachement de tous et de tout en Allah, il a réussi, dès son apparition, à imposer l’Unicité de Dieu par la formule de salut, d’entrée et de congé gravé dans le fonctionnement de la Communauté Layène ! Laye ! Lahi ! Allah ! Et ce libellé d’unité et de solidarité ne suggère qu’une Absolue vérité ! Pour Mame Limamou Laye, pour Seydina Issa Rohou Laye, Dieu Seul est Grand, Dieu Seul est Souverain. Devant Lui nul n’est fort et tous sont périssables !

Domou rewmi