Alain Giresse, Nouveau Boss des lions du Sénégal

C’est désormais officiel, le technicien français Alain Giresse est le nouveau coach des lions du Sénégal.

Comme nous l’ avions annoncé un peu plus tôt, c’est désormais officiel. Alain Giresse sera bel est bien le nouveau Coach des Lions du Sénégal. L’annonce vient d’être faite à l’instant par le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, à l’issue de la conférence de presse qu’il tient au siège de la FSF. Le technicien français, ancien coach du Gabon et du mali avec lequel il avait atteint les demi-finales de la Can 2012 sera dans la capitale sénégalaise dans les prochaines heures pour finaliser un contrat de 2 ans. Il aura notamment pour objectif de qualifier le Sénégal pour le 2e tour des éliminatoires de la coupe du monde et aussi à la phase finale de la Can 2015 prévue au Maroc. Alain Giresse est choisi au détriment de l’ancien capitaine des lions du Sénégal Aliou Cissé que bon nombre d’observateurs voyaient comme le successeur de Joseph Koto.

REWMI.COM/CAD