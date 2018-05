Alerte – Affaire Idrissa Seck : Ce qu’il faut éviter entre Mouride et Tidiane

Les bons rapports entre la famille El Hadj Malick Sy et celle de Cheikh Ahmadou Bamba ne datent pas d’aujourd’hui. Avec la dernière sortie du Khalife des Tidianes rectifiant les propos de Idrissa Seck, un dérapage venant de supposés talibés mourides a été noté sur les réseaux sociaux.

A-t-on oublié les paroles de sagesse de Serigne Sidy Moctar Mbacké ? « Je ne veux plus entendre un talibé mouride critiquait un tidiane, ou un talibé tidiane s’en prendre à un mouride« , disait le saint homme. Mais, à voir les publications (images et vidéos) très critiques sur l’actuel Khalife des Tidianes, on constate que le message du regretté Khalife des mourides est tombé sous l’oreille de certains sourds.

Des supposés talibés mourides ont attaqué verbalement Serigne Mbaye Sy Mansour. Pour eux, ce dernier a réagi parce que Idrissa Seck a réjoui la communauté mouride alors qu’il fut un talibé tidiane. A la fin, le débat sur l’origine de la Mecque vire une diversion entre deux confréries exemplaires.

Dommage !