ALERTE : Chanel dévoile le tout premier parfum… cushion !

Parmi les indispensables de votre trousse beauté, on peut compter bien évidemment le maquillage, les produits pour les cheveux mais aussi une chose dont vous ne sauriez vous passer, une chose sans qui vous ne seriez pas vous même à 100%… votre parfum. C’est le seul, l’unique : beaucoup ont essayé de le détrôner mais aucun n’a su lui enlever le charme qui fait que c’est celui que vous avez choisi.

Seul petit bémol : à moins d’avoir sur vous une miniature en permanence qui vous permet de vous re-pomponner quel que soit l’endroit, il vous paraît difficile de l’emporter partout avec vous. Des années et des années d’existence pour au final ne jamais avoir développé un format pratique, ingénieux et canon. Taratata, ce n’est désormais plus le cas !

Et c’est à Chanel que l’on doit cette petite révolution. En effet, la marque a dévoilé récemment sur son site américain un tout nouveau produit qui a su attirer l’attention des beautystas en tous genres : un parfum cushion. Ce format, que vous connaissez dorénavant en particulier pour les fonds de teint et autres BB crèmes, s’invite donc désormais dans la famille Fragrance et ce n’est pas pour nous déplaire. Dans son emballage rose millenial, il est aussi mignon qu’utile. Le parfum choisi ? La version Eau Tendre du désormais mythique Chance, parfum chouchou de la maison Chanel Beauté. On s’imagine volontiers se tamponner les poignets, le cou et le décolleté en toute discrétion en pleine soirée ou à la fin d’une longue journée de travail, au moment d’enchainer sur un afterwork glamour entre copines.

Pour l’heure, le produit n’est disponible que sur le e-shop américain pour la coquette somme de 70$ (environ 57€) mais on parie qu’il ne va pas tarder à pointer le bout de son nez par chez-nous…