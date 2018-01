ALERTE : L’appareil qui supprime les douleurs de vos règles existe enfin !

Non mais franchement, quel est l’abruti qui a décrété qu’être une femme était la plus belle chose au monde ? En temps normal, vous auriez dit que oui en effet, c’est une évidence. Mais là, c’est votre sale période du mois. Les anglais ont débarqué hier soir et honnêtement, vous êtes d’une humeur massacrante. Chaque mois, c’est la même chose : vos règles vous font tellement mal que vous en êtes inbuvables, vous vous tournez de douleur dans votre lit et vous faites subir à vos gentils collègues, tempêtes, vents et marées.

Eh bien, on a désormais la solution magique, révolutionnaire et incroyable pour supprimer les douleurs insupportables de vos ovaires en crise : Livia.

Ce petit appareil est officiellement appelé « bouton stop pour vos règles douloureuses » et il va clairement vous changer la vie. Il s’agit en réalité d’un petit boîtier que l’on pourrait prendre pour un iPod vu de loin mais qui, grâce à l’électrostimulation, fait s’envoyer toutes les crampes de vos règles. Vous pensez que c’est bien trop beau pour être vrai ? Vous avez tort !

En effet, Livia envoie des impulsions électriques légères selon une fréquence étudiée pour soulager cette douleur si particulière, exclusivement. Les électrodes que vous placez sur votre ventre ou sur toutes zones d’où provient la douleur bloquent les signaux de douleur qui sont normalement délivrés à votre cerveau. Comme ils ne l’atteignent pas, la douleur n’est pas ressentie. Pas besoin de vous gaver de médicaments, vous arriverez sans même vous en rendre compte à contrôler votre douleur naturellement. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : vous pouvez l’utiliser autant que vous le souhaitez puisqu’il n’y a aucun risque de surdosage. Vous êtes encore dubitatives ? On continue ! Testé cliniquement sur 163 femmes aux douleurs menstruelles plutôt importantes, 80% d’entre elles ont assuré que Livia supprimait en majorité ou totalement la douleur en question, au point de ne plus avoir besoin de prendre de médicaments. Évidemment certifié FDA ( Administration américaine des denrées alimentaires et médicaments) et CE (Conformité européenne), l’appareil convient même aux femmes victimes d’endométriose (concernant 1 femme sur 10).Pour l’utiliser, il n’y a rien de plus simple : on branche les patchs sur le ventre, on règle l’intensité des pulsations envoyées et puis surtout, on savoure de ne plus avoir mal puisque le soulagement est absolument immédiat.

Ah ça y est, on vous sent conquises. Eh bien sachez que Livia est d’ores et déjà disponible sur le site français de la marque pour 159,99€. Le kit comprend l’appareil, les deux pads, 3 mois de gel pads, un étui de rangement et un cable USB de recharge, 2 coques de couleurs différentes et le manuel d’utilisation. Sur le long terme, c’est probablement la dépense la plus rentable que nous pouvons effectuer !

