Alfred Gomis, Homme du match

Au terme du match Sénégal vs Tunisie, le gardien de but des lions, Alfred Gomis, a été élu homme du match par la Caf. Une distinction parfaitement méritée, eu égard à sa prestation du jour. Le portier du Sénégal réagit : “C’est une grande émotion. Je suis très content. On a l’occasion d’écrire l’histoire pour nous, et pour tout le peuple sénégalais qui le mérite. On a joué un très grand match. Maintenant, on va rester calme car il reste un match plus important encore. (Sur le penalty qu’il a arrêté) C’est le travail à l’entraînement ! Il faut être toujours prêt». Pour rappel, il avait arrêté un pénalty concédé par les lions en seconde période.