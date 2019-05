Algérie: Le frère de Bouteflika arrêté

Saïd Bouteflika, le frère de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, et les généraux Mohamed Mediène et Athmane Tartag, ont été incarcérés dimanche à l’issue de leur comparution devant le tribunal militaire de Blida. Les trois hommes sont notamment soupçonnés de complot contre l’armée. Le juge d’instruction militaire près du tribunal militaire de Blida a ordonné leur incarcération provisoire pour « violation de l’autorité de l’armée » et de «conspiration contre l’autorité de l’État», selon un communiqué de la cour d’appel militaire de Blida, a annoncé l’APS, l’agence de presse algérienne. « Pour les besoins de l’enquête, le procureur militaire de la République près le Tribunal militaire de Blida a chargé un juge d’instruction militaire d’entamer la procédure d’instruction, et après mise en inculpation, ce dernier a rendu des mandats de placement en détention provisoire à l’encontre des trois prévenus », précise le communiqué.