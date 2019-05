Algérie: mort en prison de Kamel Eddine Fekhar, militant des droits de l’homme

Un militant des droits de l’homme – Kamel Eddine Fekhar – est mort mardi 28 mai à l’hôpital. L’activiste – connu pour sa défense de la minorité mozabite – avait été arrêté et incarcéré fin mars. Il avait entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention. Il est décédé, quelques heures seulement après avoir été transféré en urgence cette nuit à l’hôpital de Blida.

Après plus de 50 jours de grève de la faim, le militant Kamel-Eddine Fekhar est décédé en détention. Selon un proche de la famille, le militant était déjà dans le coma depuis quelques jours avant qu’il ne soit transféré à l’hôpital de Blida.

Son avocat avait mis en garde, son état de santé s’était fortement détérioré ces dernières semaines. Maître Dabouz avait d’ailleurs dénoncé ses conditions de détention dans le pavillon carcéral de l’hôpital de Ghardaïa, comparant sa cellule à une décharge publique.

Médecin de formation et ancien élu du Front des forces socialistes, Kamal Eddine Fekhar était connu pour sa défense des Mozabites, une population d’origine berbère, dont il était issu.

Il avait déjà été arrêté il y a quatre ans suite à des affrontements communautaires dans la région de Ghardaïa, où il dénonçait la répression contre cette minorité par les pouvoirs publics. En mars dernier, il avait à nouveau été interpellé et placé en détention provisoire. Il était accusé d’atteinte aux institutions de l’État.

Aujourd’hui, son avocat dénonce l’acharnement contre son client et ami. Sur les réseaux sociaux, il a accusé les autorités administratives et judiciaires de l’avoir volontairement laissé mourir et demande l’ouverture d’une enquête.