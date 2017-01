ALIGNEMENT DE L’INDEMNITE DE LOGEMENT DES ENSEIGNANTS A CELLES DES AUTRES AGENTS DE L’ETAT LE CUSEMS EN TOURNEE A BAMBEY

Le Cusems a toujours revendiqué l’alignement de l’indemnité des enseignants avec celle des autres agents de l’Etat avec les mêmes agents de qualification. C’est en tout cas la doléance de son secrétaire général national, Abdoulaye Ndoye, qui estime que c’est une question de justice et d’équité parce que, dira-t-il, le pire ennemi de la paix, c’est l’injustice. Il s’agit également de mobiliser tous les enseignants en vue de préparer les élections de représentativité. «On a constaté des lenteurs criardes sur les actes d’intégration, les actes d’avancement, les actes de radiations, les actes de validations, les mises en solde et le payement des rappels. Le 2e aspect est lie à la formation diplômante des professeurs titulaires de diplômés spéciaux. Je voudrais nommer les professeurs de philosophies titulaires d’un diplôme en sociologie, des professeurs de mathématiques titulaire d’un Bac B et d’un Bac G et des professeurs d’économie titulaire d’un Bac S. Mais la question fondamentale, c’est l’alignement de l’indemnité de logement qui est une question de justice et d’équité. Nous sommes là pour mobiliser les camarades, pour obliger l’Etat à respecter ses engagements et à faire de l’école une priorité. On ne peut pas avoir un pays émergent si on a pas un système éducatif performant». S ‘exprimant sur les élections de représentativités, il plaide pour des élections démocratiques, transparentes. Il avertit: «si le gouvernement ne prend pas les dispositions, nous allons nous battre». Il réfute l’argument selon lequel le gouvernement n’a pas les moyens de recruter les sortants des écoles de formations comme Cneps et Fasteef. Car, selon lui, l’Etat est entrain de créer des institutions en attestent le Haut conseil des collectivités territoriales et l’augmentation du nombre de députés.