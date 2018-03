Alimentation et agriculture Les experts pour tracer une nouvelle voie en Afrique  

La 30ème Conférence régionale pour l’Afrique (CRA) de l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), a débuté hier à Khartoum au Soudan, pour tracer une nouvelle voie pour l’Afrique dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture.

«Développement durable de l’agriculture et des systèmes alimentaires en Afrique : amélioration des moyens de production et création d’emplois décents et attrayants pour les jeunes », est le thème de la 30ème Conférence régionale pour l’Afrique (CRA). D’après un communiqué, cette rencontre de cinq jours a pour objectif de définir un nouveau chemin pour le développement de l’agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur le continent pour les deux prochaines années. Celle-ci examinera également l’état de l’alimentation et de l’agriculture en Afrique, ainsi que les perspectives d’avenir et les problèmes émergents dans le secteur. La conférence abordera également le changement climatique et son impact sur le travail et les activités de la FAO, et renforcera la résilience pour faire face à l’extrême vulnérabilité de l’agriculture africaine et des moyens de subsistance ruraux. En effet, la 30ème CRA a commencé par la réunion des hauts fonctionnaires du 19 au 21 février 2018, au cours de laquelle les questions de politique et de réglementation régionales et mondiales seront examinées. Celle-ci sera suivi d’une session plénière ministérielle les 22 et 23 février. Il y aura également des événements parallèles, thématiques, le 21 février 2018, avec des discussions allant des programmes stratégiques de la FAO au renouvellement de l’engagement envers le Fonds fiduciaire de solidarité africaine (ASTF), la réponse à la crise du Lac Tchad, la migration et le développement rural. « Les tables rondes ministérielles se tiendront du 22 au 23 février 2018 et porteront sur l’Agenda ODD 2030, Faim Zéro, le 40ème anniversaire des représentations de la FAO dans les pays, ainsi que la synthèse des principales conclusions et recommandations de la conférence », informe la source. Selon le communiqué, les hauts fonctionnaires de la FAO, les ministres, les partenaires, les représentants de la société civile et les médias seront présents à la conférence. Ils approfondiront les opportunités de création d’emploi des jeunes en agriculture et dans les secteurs ruraux en Afrique, ainsi que l’intégration de la biodiversité dans l’agriculture, la pêche et la foresterie. Cette conférence régionale pour l’Afrique se tient tous les deux ans. Elle est chargée de réaliser des consultations de haut niveau afin d’indiquer les problèmes spécifiques à la région et les domaines prioritaires. Il conviendrait de tenir compte dans l’élaboration du programme de travail et budget pour l’exercice biennal en vue d’adapter les objectifs à plus long terme de l’Organisation aux besoins de la région.

Zachari BADJI