Ces aliments à intégrer dans son quotidien pour être en forme !

La fin de l’hiver approche et il faut déjà penser aux beaux jours qui arrivent ! Alors si vous avez envie de faire attention à votre alimentation sans pour autant manger des graines et boire du thé, cet article est fait pour vous ! Nous ne vous demandons pas de changer vos habitudes alimentaires, mais au contraire, l’adapter avec des aliments « brule graisses » ou remplis des vitamines. Alors prenez des notes, cela va vous servir pour votre liste de courses :

– Privilégier la qualité à la quantité

Pour votre viande ou poisson, il est préférable de l’acheter chez votre boucher ou votre poissonnier du coin, même si cela vous coutera un peu plus cher. Il est préférable de moins consommer de viande ou poisson en privilégiant la qualité. La viande bio sera moins calorique et plus riche en nutriments. C’est tout bénéf’ alors filez chez votre boucher, ça lui fera plaisir !

– Remplacer vos pates par des légumes

Non ne vous inquiétez pas, vos pates carbonara ne sont pas à mettre à la poubelle mais à la place des pates, faites vous des spaghettis de courgettes ! C’est ultra simple et tellement bon. Vous n’aurez pas l’impression de faire des concessions et pourtant, cela vous changera totalement votre alimentation. Parce qu’en plus, manger des pates le soir est très déconseillé.

– Remplacer votre viande

La viande ne doit pas forcément être présente à chaque repas. Oui, oui nous savons monsieur va vous regarder bizarrement si vous lui préparez seulement des légumes… Mais avez-vous pensé à remplacer la viande par un autre aliment aussi riche en protéines et qui remplira son ventre ? L’avocat et l’œuf sont parfaits comme substitues. Alors au lieu de lui faire un bifteck ce soir, faites lui un avocat vinaigrette !

– Faites attention aux matières grasses !

Alors oui, les matières grasses sont importantes dans notre alimentation, mais il ne faut pas choisir les mauvaises ! Privilégiez le beurre à la margarine et l’huile d’olive à l’huile de colza, les graisses sont meilleures pour notre métabolisme.

Maintenant, pour mettre à profit nos bonnes résolutions, voici une recette gourmande et bonne pour la santé :

Avocado toast

Ingrédients :

– 2 avocats bien mûrs

– jus de citron

– fromage frais

– oignon nouveaux

– baguette

– paprika

– persil

Préparation :

– Retirez la chair des avocats et écrasez-la dans un bol (grossièrement)

– Ajoutez le jus de citron et mélangez

– Ajoutez le fromage frais et les oignons

– Réservez au frais

– Coupez votre baguette et petites tranches et toastez-les

– Etalez une cuillère à soupe de votre mélange dessus

– Rajoutez du paprika au dessus et du persil pour décorer

Et vous, quels sont vos astuces pour faire attention sans vous restreindre ?