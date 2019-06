En conférence de presse, Aliou Cissé estime que le Sénégal doit élever son niveau pour aller loin dans ce tournoi. Les lions jouaient la finale de ce groupe C et ils n’ont pas réussi à tenir face à une équipe algérienne solide et lucide. « Le match s’est joué sur des détails. Le haut niveau se joue sur des détails. Maintenant, il faudra élever notre niveau de jeu la prochaine fois. Sadio Mané peut faire mieux, tout comme les autres », a-t-il déclaré en conférence de presse