Aliou Cissé coach des Lions : ‘’Nous visons le meilleur résultat possible’’

L’équipe du Sénégal est déterminée à faire « le meilleur résultat possible » contre l’Afrique du Sud, ce vendredi, en match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018, a déclaré son sélectionneur, Aliou Cissé, dans un entretien avec des journalistes sénégalais.

« Il n’y a pas de pression mais plutôt de la sérénité », a assuré le technicien sénégalais, s’entretenant avec des journalistes sénégalais présents à Polokwane, ville sud-africaine devant abriter le premier des deux confrontations entre le Sénégal et l’Afrique du Sud, dans le cadre des éliminatoires du prochain Mondial. Selon Aliou Cissé, « rien n’est gagné d’avance », d’autant que le match de vendredi « est aussi important pour l’Afrique du Sud », qui doit gagner ses deux rencontres contre le Sénégal pour se qualifier en phase finale de la Coupe du monde 2018. L’équipe sénégalaise est arrivée mardi à Polokwane où va se jouer la rencontre contre les Bafana-Bafana. Une victoire qualifierait directement les Lions (8 points +4) pour la phase finale de Russie 2018, avant le match prévu mardi entre les deux équipes au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires. Aliou Cissé rappelle par ailleurs que le Burkina Faso et le Cap Vert « sont toujours en course pour la qualification, même s’ils n’ont plus leur destin en main’’. Le capitaine des Lions à la Coupe du monde 2002 dit compter sur un groupe « expérimenté qui a l’habitude de ce genre de rencontres’’, assurant que « la sérénité est le sentiment le plus partagé » dans la Tanière des Lions du Sénégal. La Fifa, la Fédération internationale de football, a ordonné que soit rejoué le match Afrique du Sud-Sénégal du 12 novembre 2016, arguant avoir constaté que le résultat de cette rencontre avait été « manipulé » par l’arbitre ghanéen Joseph Lamptey. Ce dernier a d’ailleurs été suspendu à vie de toute activité liée au football.

Après le match de ce vendredi, les deux équipes se retrouveront mardi à Dakar pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, dans le groupe D. L’autre match du groupe opposera le même jour à Ouagadougou, le Burkina Faso (6 points) au Cap Vert (6 points -2).