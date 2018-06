Aliou Cissé, coach des lions : « On a beaucoup de regrets… »

Face à la presse, le Sélectionneur sénégalais Aliou Cissé n’a pas caché sa déception après le nul concédé contre le Japon (2-2). Selon Aliou Cissé : « On a beaucoup de regrets. Mais il faut reconnaître qu’on n’a pas vu un grand Sénégal aujourd’hui par rapport au premier match. Malgré cela, on a eu à mener deux fois. Ce qui me dérange, c’est le but gag qu’on a pris dans cette rencontre-là. Maintenant, comme c’est trois matches, il faut qu’on se concentre sur notre prochain match contre la Colombie. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes contre la Colombie ».